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صحيفة سعودية: مدير مكتب ولى العهد يكشف ملامح شخصيته.. فماذا قال عن بن سلمان

الخميس، 23 مايو 2019 01:28 م
صحيفة سعودية: مدير مكتب ولى العهد يكشف ملامح شخصيته.. فماذا قال عن بن سلمان محمد بن سلمان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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كشف بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولى العهد السعودى ورئيس مركز مبادرات مسك، الكثير من الملامح الشخصية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وبحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة الجزيرة اونلاين السعودية، قال العساكر خلال لقاء معه على قناة روتانا خليجية إن "ولي العهد يتعامل بروح مرحة، ويركز على العمل الطويل ذي الإنتاجية العالية، وهو صديق ورئيس في آن واحد لجميع العاملين معه، ويحرص على بناء قدرات الفريق العامل معه، سواء من خلال الدورات التدريبية أو غيرها من الوسائل الكفيلة بإكسابهم الخبرات اللازمة".

وأضاف: "الأمير محمد بن سلمان يتقن السماع لآراء فريق العمل، ولكنه لا يعطي رأيه إلا بعد اكتمال الصورة وسماع جميع الأطراف المشاركة بالنقاش؛ كما أنه يتحلى بالشجاعة ويقبل التراجع عن وجهة نظره إذا تبين أنها غير مناسبة، ولكنه لا يتراجع عندما يسير في الطريق الصحيح".

وحول منهجية ولي العهد في العمل أوضح أن "الأمير محمد يؤمن بفريق قوي، وحوكمة قوية، وخطة عمل واضحة، وهدف واضح.. وذلك من أجل مستقبل مشرق للمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

ورداً على سؤال: "ما أكثر أمر يحرك عاطفة ولي العهد السعودى؟"؛ أجاب العساكر: "الشهداء أكثر ما يحرك عاطفة الأمير محمد بن سلمان". وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان "يهتم اهتماماً كبيراً بتعليم أبنائه".

كما تطرق بدر العساكر إلى فلسفة ولي العهد في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية، مشيراً إلى أنها تقوم على "بناء العقل البشري"، وأن عدد الطلاب السعوديين المستفيدين من برامج مسك ارتفع من 20 طالباً في بداية عملها عام 2015، إلى 9 آلاف طالب حالياً.


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