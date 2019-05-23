صحتك فى وصفة..الأفوكادو وعصير الليمون لخفض الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول الضار من الحالات الصحية التى قد تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، لذا من الضرورى الحفاظ على مستويات الكوليسترول فى معدلاتها الصحية، ووفقاً لموقع step to health، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية عمل وصفة عصير الليمون والثوم لخفض الكوليسترول.
الكوليسترول فى الدم
أولاً الأفوكادو لخفض الكوليسترول الضار
يعد الأفوكادو مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعد مثالية للحفاظ على توازن مستويات الكوليسترول في الدم لديك.
لذلك إذا لم تكن تفعل ذلك بالفعل ، فابدأ في تناول الأفوكادو لتحسين صحة القلب.
ضع شرائح الأفوكادو فى شريحة أو شريحتين من خبز الحبوب الكاملة.
قطع بضع قطع من الأفوكادو وامزجها في وعاء مع الموز وقليل من عسل النحل الخام .
ثانياً وصفة عصير الليمون والثوم لخفض الكوليسترول
الثوم مفيد للغاية لصحتك، بالإضافة إلى ذلك، إنه مضاد حيوي طبيعي ومدر للبول ومطهر ومضاد للجراثيم، لذا فإن شيء بسيط مثل تناول فص ثوم في الصباح يمكن أن يساعدك على تقليل نسبة الكوليسترول المرتفعة.
المكونات:
عصير ليمونة.
1 فص ثوم .
1 كوب من الماء.
الثوم والليمون
الطريقة:
-سخن الماء قليلاً ثم أضف عصير الليمون.
-تناول فص الثوم على معدة فارغة ثم اشرب مزيج الليمون ببطء.
-كرر هذا الأمر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.
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