صحتك فى وصفة..الأفوكادو وعصير الليمون لخفض الكوليسترول

أولاً الأفوكادو لخفض الكوليسترول الضار



يعد الأفوكادو مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعد مثالية للحفاظ على توازن مستويات الكوليسترول في الدم لديك.

لذلك إذا لم تكن تفعل ذلك بالفعل ، فابدأ في تناول الأفوكادو لتحسين صحة القلب.

ضع شرائح الأفوكادو فى شريحة أو شريحتين من خبز الحبوب الكاملة.

قطع بضع قطع من الأفوكادو وامزجها في وعاء مع الموز وقليل من عسل النحل الخام .