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صحة جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمواجهة الموجة الحارة

الخميس، 23 مايو 2019 10:27 ص
صحة جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمواجهة الموجة الحارة الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة والمراكز الطبية المختلفة بجنوب سيناء، لاستقبال أى حالات طارئة نتيجة التعرض للموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد.

وأعلن الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والتنسيق مع المستشفيات والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف والقطاع الوقائى لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفوري معها تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة.

وأضاف "أبو هاشم"، أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال جميع حالات الإجهاد الحراري والتعامل الجيد معها، مناشدا المواطنين بتجنب موجات الحر والبقاء بأماكن بها أجواء لطيفة متوافر بها مرواح أو مكيفات والتوجه لأقرب مستشفى في حالة حدوث دوار أو فقدان الوعى.

وطالب وكيل الصحة بجنوب سيناء، المواطنين بشرب الكمية المناسبة من المياه خلال اليوم وعدم ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء النظارات الشمسية والقبعات أثناء الخروج من المنزل ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحه اللون عند الخروج.

وأكد "أبو هاشم"، أنه تم توحيد نموذج للإبلاغ عن حالات الإجهاد الحراري وتوزيعه على المستشفيات وتحديد آلية الإبلاغ.


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صحة جنوب سيناء

مستشفيات جنوب سيناء

الموجة الحارة

الأرصاد الجوية


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