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صحة الإسكندرية: فرق مدربة بكل المستشفيات للتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى

الخميس، 23 مايو 2019 12:21 م
صحة الإسكندرية: فرق مدربة بكل المستشفيات للتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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رفعت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حالة الاستعداد بجميع المستشفيات التابعة لها فى ظل موجة الحر التي تمر بها البلاد بالتزامن مع صيام شهر رمضان المبارك.

وصرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فى تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، بأنه تم التنسيق بين إدارة الطوارئ بالمديرية ومرفق الإسعاف بالإسكندرية ومستشفيات المحافظة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس والتعامل الفوري معها .

وأوضح "عثمان"، أن أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات مستعدة لاستقبال الحالات خاصة أثناء فترة الظهيرة، مشيرا إلى أن الأطباء والتمريض العاملين بتلك الأقسام مدربون على التعامل مع تلك الحالات، علاوة على أنه تم إلزام جميع المستشفيات ببروتوكول العلاج الموحد.

ودعا وكيل وزارة الصحة المواطنين إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام غطاء رأس أو مظلة وارتداء ملابس قطنية خفيفة، والإكثار من شرب السوائل خلال ساعات الإفطار، على أن يقوم كبار السن واًصحاب الحالات المرضية بمراجعة الطبيب لبيان مدى قدرتهم على تحمل الصيام .

جدير بالذكر أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدى إلى اضطراب فى وظائف الجسم، تتمثل أعراضه فى تشوش الذهن والصداع والدوار والإغماء، وميل البول إلى اللون الداكن، وتقلص العضلات، وشحوب الجلد، سرعة التنفس، الغثيان والقئ والإسهال، التعرق الشديد.


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