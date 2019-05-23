صحة الأقصر ترفع درجة الإستعداد لمواجهة موجة الحر

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر،رفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجارى

وأكدت المديرية على أن المستشفيات جاهزة لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى،كما أنه تم التنبيه علي جميع المستشفيات بأستقبال أى حالة تعانى من إنهاك حرارى أو ضربة شمس وعلاجها فوراً.

وأكد وكيل وزارة الصحة – في بيان صحفي - علي أن جميع المستشفيات جاهزة حيث يوجد غرف مكيفة باستقبال جميع المستشفيات وبها تمريض مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات،كما تم التأكد من توافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس،وتم التنبيه أيضاً علي مديري الإدارات الصحية بتجهيز جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة بالاستعداد لاستقبال أي حالة طوال فترة النهار.

وتم تكليف إدارتي الثقافة الصحة والإعلام والتربية السكانية بالتفاعل مع المواطنين وإلقاء ندوات تثقيفية ونصحهم بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة ، مع شرب كميات كبيرة من السوائل ، والتواجد بأماكن متوفر بها تكييف أو مراوح وعلى مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأكدت الدكتورة كريستين جرجس مدير ادارة الإعلام في صحة الأقصر،أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدي إلى اضطراب فى وظائف الجسم،وتتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم اتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة فى الجسم ، وتقلص وألام حادة بالعضلات ، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس واضطراب فى الرؤية ، وإحساس بالعطش مع انخفاض ضغط الدم.

وأشارت مدير الاعلام،حول تجنب موجة الحرارة الشديدة التى تكتسح البلاد مشيرة إلى أنه يجب أن نبتعد عن بعض الأطعمة بقدر المستطاع فى أيام الموجات الحارة ومنها اللحوم والأسماك والبيض والجمبرى والمأكولات البحرية بشكل عام لأنها تزيد من سخونة الجسم مما قد يحدث اضطرابات فى المعدة مع ارتفاع حرارة الجو،وعدم وتناول الأطعمة المشوية عامة فى ظل ارتفاع درجات حرارة الجو لأنها تعمل على ارتفاع حرارة الجسم.