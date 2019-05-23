سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"شعبة المخابز": تشغيل المخابز بكامل طاقتها رغم ارتفاع درجات الحرارة

الخميس، 23 مايو 2019 12:14 م
"شعبة المخابز": تشغيل المخابز بكامل طاقتها رغم ارتفاع درجات الحرارة المخابز تعمل رغم ارتفاع درجات الحرارة
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز أن جميع المخابز تعمل اليوم بكامل طاقتها رغم ارتفاع درجات الحرارة،  حرصا على توفير الخبز بنفس الكميات التى يتم إنتاجها فى الأيام العادية للمواطنين، كما تعمل المخابز وفقا لمواعيد شهر رمضان منذ الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 مساء وفقا لحصة كل مخبز وتحديد موعد عمله فى هذه الفترة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أيام شهر رمضان وطوال الشهر، حيث سيبدأ العمل منذ الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً لتوفير الخبز المدعم للمواطنين قبل الإفطار والسحور، ويتم تحديد ساعات للعمل لكل مخبز وفقًا لحصة الدقيق المدعم الخاصة به، كما يتم المرور والتفتيش على كل المخابز البلدية لضمان إنتاج الدقيق خبزًا وبيعه بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف، إضافة إلى متابعة أرصدة تلك المخابز أولاً بأول.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مع ارتفاع الحرارة.. 10 روايات صيفية بامتياز أبرزها "الغريب" و"البنات والصيف"

درجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها والعظمى بالقاهرة تسجل 45.. "الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التعرض للشمس.. وتؤكد: لا داعى للفزع.. وغدا آخر أيام الموجة الحارة .. وانخفاض يصل إلى 6 درجات السبت المقبل

احذر.. ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على بطارية وشاشة هاتفك

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتياطى 16 ألف ميجا وات

شعبة المخابز

تشغيل المخابز

انتاج الخبز

ارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة