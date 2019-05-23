"شعبة المخابز": تشغيل المخابز بكامل طاقتها رغم ارتفاع درجات الحرارة

كتب مدحت وهبة

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز أن جميع المخابز تعمل اليوم بكامل طاقتها رغم ارتفاع درجات الحرارة، حرصا على توفير الخبز بنفس الكميات التى يتم إنتاجها فى الأيام العادية للمواطنين، كما تعمل المخابز وفقا لمواعيد شهر رمضان منذ الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 مساء وفقا لحصة كل مخبز وتحديد موعد عمله فى هذه الفترة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أيام شهر رمضان وطوال الشهر، حيث سيبدأ العمل منذ الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً لتوفير الخبز المدعم للمواطنين قبل الإفطار والسحور، ويتم تحديد ساعات للعمل لكل مخبز وفقًا لحصة الدقيق المدعم الخاصة به، كما يتم المرور والتفتيش على كل المخابز البلدية لضمان إنتاج الدقيق خبزًا وبيعه بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف، إضافة إلى متابعة أرصدة تلك المخابز أولاً بأول.