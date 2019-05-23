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شركة مياه سوهاج تكرم 100من العمال والفنيين تقديراً لجهودهم

الخميس، 23 مايو 2019 11:02 ص
شركة مياه سوهاج تكرم 100من العمال والفنيين تقديراً لجهودهم جانب من الإحتفالية
كتب أحمد حسن
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نظمت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، احتفاليةً لتكريم 100 من  العمال والفنيين المتميزين بالشركة،  وذلك تقديرا لجهودهم في العمل  على مدار العام، فى تشغيل وصيانة أكثر من 300 موقع، وإصلاح الشبكات التى تغطى جميع قرى المحافظة بأطوال بلغت نحو 900 كيلو متر.
 
صرح بذلك  المهندس محمد بدرى محمد، رئيس شركة، مياه سوهاج، لافتا الي  أن العمال والفنيين  المكرمين تم منحهم شهادات شكر وتقدير، لما بذلوه من جهد طوال العام الماضي بالشركة، وهم من المتميزين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والمعامل والغابات الشجرية، وأن احتفالية التكريم تعد تقديراً من الشركة لأبنائها العمال، ولترسيخ قيم التميز والإبداع في العمل، وتعتبر تقليدا سنويا، وعرفانا  بالجهود التي قدمها العمال خلال العام، ودورهم البارز فى دفع مسيرة البناء والتطوير.
 
وقال رئيس الشركة: تم وضع عدة معايير لاختيار أفضل العمال لتكريمهم هذا العام، والتى تتمثل فى الإلتزام بأوقات العمل، وحسن التعامل  مع الرؤساء والجمهور، وحسن التصرف والسيرة والسلوك، والعمل بروح الفريق والتعاون والقابلية للتطوير فى العمل، وإتقان المهام الوظيفية بكل تخصص، وفقا لمعدلات الأداء، والقدرة على فهم أساسيات العمل، وكذا عدم حصول العامل على أي نوع من الجزاءات، والقدرة على تحمل المسئولية، والإلمام بتعاليم الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل المختلفة، والقابلية للتوجيه والتعليم والتطوير، والمساهمة المستمرة فى تطوير العمل.
 
وفى ختام الاحتفال، طالب رئيس الشركة،  العمال بضرورة بذل المزيد من الجهد، لتحقيق أهداف الشركة فى تقديم كوب مياه نظيف، وصرف صحى آمن لجميع المواطنين بمحافظة سوهاج.
 
 

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