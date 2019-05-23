شرطة دبى تعفى 233 متعاطى مخدرات من المساءلة القانونية وتُعيد تأهيلهم

إيمان حنا

أعفت شرطة دبى حوالى 233 متعاطى مخدرات خلال 3 سنوات من الإجراءات القانونية المتعلقة بالمساءلة وتوقيع العقوبات، وتمت إحالتهم للمراكز المختصة لتلقى العلاج وإعادة التأهيل.

يأتى ذلك ضمن برنامج احتواء التابع للمركز، ووفقاً للمادة 43 من قانون مكافحة المخدرات التى تعفى المساءلة القانونية كل من يتقدم طواعية أو يبلغ عنه أهله، وأضافت مؤخراً المتعاطين الذين يبلغ عنهم أصدقاؤهم.

وقال العقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولى، زيادة أعداد المنضمين لبرنامج احتواء بنسبة 100% خلال 3 أعوام، حيث احتوت شرطة دبى فى العام الماضى 104 أشخاص مقارنة بـ 50 شخصاً فى عام 2016، موضحاً أن مركز حماية الدولى نفذ برامج طلابية متعددة مثل «صيفنا أمن وسعادة. ابتكار وقيادة»، والذى استفاد منه 825 طالباً وطالبة، من 19 جنسية فى 68 مدرسة، وبرنامج «ربيعنا مهارة وقيادة»، والذى استفاد منه 408 طلاب وطالبات، من 18 جنسية فى 30 مدرسة، وبرنامج «الدورات الشتوية، نتدرب لنحمى.

وأكد أن شرطة دبى تبذل جهوداً حثيثة لحماية الشباب وإعادتهم لجادة الصواب، واستثمار طاقاتهم فى بناء الوطن، ومن هنا يأتى برنامج احتواء لمنح المتعاطين فرصة أخرى، حيث يتم دراسة الحالات بشكل دقيق وشامل، ومن ثم إلحاقهم بالبرنامج للعلاج والتأهيل.

وأضاف، إن برنامج الفحص الدورى والرعاية اللاحقة، وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، درس 618 حالة، واستفاد من مبادرات الرعاية اللاحقة 378 شخصاً، فيما تم التواصل مع أسر وأهالى 529 حالة، وحوّلت 117 حالة إلى مراكز العلاج، وبلغ عدد المستفيدين من الفحص الدورى 1153 شخصاً.