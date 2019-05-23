شرطة بروكسل تكثف الرقابة فى محطات القطارات لمنع تمركز اللاجئين والمهاجرين

كتب : أحمد علوى

قالت الشرطة البلجيكية لوكالة بيلجا، اليوم الخميس، إن شرطة بروكسل ستكثف الرقابة داخل وحول محطة بروكسل الشمالية حتى نهاية هذا الأسبوع.

ووفقًا للوكالة ذاتها، يستقر المهاجرون الذين تم إجلاؤهم من المحطة فى متنزه ماكسيميليان، فى بلدية بروكسل.

وقالت الشرطة، إنه جرى فحص ثلاثة مهاجرين أمس الأربعاء من قبل شرطة بروكسل الشمالية، بينما كانوا يستعدون للاستقرار فى محطة الحافلات دى لين ومحطة الترام فى ستيب فى محطة بروكسل نورد.

وقال متحدث باسم منطقة شرطة بروكسل الشمالية، كان هناك شخصان أُمرا بمغادرة البلاد وشخص ثالث أبلغنا به مكتب الأجانب، و الذى أطلق سراحه لاحقاً".

وأضاف: يجب على الشرطة فى هذه المنطقة أن تأمر المهاجرين الذين يحاولون الاستقرار فى وحول المحطة الشمالية فى بروكسل، الواقعة فى ساربيك بمغادرة المنطقة، كما يجب عليها تزويدهم بالمعلومات اللازمة عن مراكز الاستقبال التابعة لمنظمة سامو Samusocial والصليب الأحمر، ومع ذلك، فى الأيام الأخيرة، انتقل المهاجرون مرة أخرى إلى منتزه ماكسيميليان، الذى يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من محطة بروكسل.