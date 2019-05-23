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شاناهان: أمريكا تدرس إمكان إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط

الخميس، 23 مايو 2019 08:12 م
شاناهان: أمريكا تدرس إمكان إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان
رويترز
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 أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان اليوم الخميس أن الوزارة تبحث إمكان إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط كأحد سبل تعزيز حماية القوات الأمريكية هناك في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وقال شاناهان "ما نبحثه هو: هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟... قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية".

لكن شاناهان رفض في التصريحات التي أدلى بها للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاجون) التقارير التي أشارت إلى أن أعدادا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.

 


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