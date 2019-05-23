س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إثبات الزواج العرفى.. وكيفية قبول دعوى النسب

كتب عبد الله محمود

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانا لعمليات نصب.



ويقدم "اليوم السابع" حلقات معلوماتية قانونية حول أهم الطرق والسبل للحصول على الحقوق والواجبات الخاصة بالمعاملة الزوجية.



وفى هذه الحلقة نتحدث عن كيفية إثبات الزواج، وكيفية قبول دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى، وما هو الطلاق الضرر، ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية، وهل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية.

كيف يمكن إثبات الزواج؟

يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين

هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى؟

نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى

هل يرتب الزواج العرفى الذى تم إنكاره من أحد الطرفين الحق فى الميراث بين الزوجين؟

لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين

ما هو الطلاق للضرر؟

يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:

إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الإنفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) ومرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

ما هو المهر؟

المهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنًا من أركان الزواج.

ما سبب وجوب نفقة الزوجية؟

أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه.

هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟

إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟

إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.

هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها؟

نعم، تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعًا من فرض نفقتها.

ما كيفية تقدير النفقة؟

تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.