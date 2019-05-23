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سقوط 3 أشخاص وراء سرقة 700 ألف جنيه من داخل سيارة فى منطقة التجمع

الخميس، 23 مايو 2019 01:44 م
سقوط 3 أشخاص وراء سرقة 700 ألف جنيه من داخل سيارة فى منطقة التجمع سرقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، لسرقتهم 700 ألف جنيه من سيارة مواطن بأسلوب تتبع رواد البنوك، فى منطقة التجمع الأول، وحرروا محضرا بالواقعة.
 
كان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغا من مدير حسابات فى شركة توريدات عمومية بدائرة قسم شرطة المعادى، يقول فيه إنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة، وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته عندما عاد لاستقلالها.
 
شكل رجال المباحث فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد السيارة الخاصة التى استُخدمت فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنه يقف وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين يحملان الجنسية نفسها.
 
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المشتبه بهم، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى السرقة، وبحوزتهم 8 آلاف و500 جنيه. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر زجاج السيارة، وأقروا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة، وأنهم حولوا باقى المبلغ لأقاربهم بالخارج، من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
 

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