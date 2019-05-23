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الخميس، 23 مايو 2019 01:42 م
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سفير مصر بطوكيو يبحث مع وزير العدل اليابانى تعزيز التعاون القانونى والقضائى

الخميس، 23 مايو 2019 01:20 م
سفير مصر بطوكيو يبحث مع وزير العدل اليابانى تعزيز التعاون القانونى والقضائى السفير أيمن كامل - صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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بحث أيمن كامل سفير مصر فى طوكيو، اليوم الخميس، مع وزير العدل اليابانى تاكاشى ياماشيتا، سبل توطيد علاقات التعاون بين البلدين، ولاسيما من خلال تبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين والاستفادة من الخبرات لدى كل طرف فى المجالين القضائى والقانونى.

 

كما ناقش السفير خلال لقائه مع وزير العدل اليابانى فرص الاستعانة بخريجى أقسام اللغة اليابانية من الجامعات المصرية للعمل فى اليابان فى إطار قانون استقدام العمالة الأجنبية الجديد الذى أصدرته الحكومة اليابانية مؤخراً.

 

وتطرق اللقاء كذلك إلى استعدادات اليابان لاستضافة الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية خلال الفترة من 20 إلى 27 إبريل 2020 بمدينة كيوتو، حيث أعرب وزير العدل اليابانى عن تطلعه لمشاركة مصرية رفيعة المستوى فى فعاليات المؤتمر.

 

وتأتى المباحثات مع وزارة العدل اليابانية فى إطار تعزيز العلاقات المصرية اليابانية التى شهدت زخماً كبيراً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليابان فى 2016 إلى جانب زيارة رئيس الوزراء اليابانى إلى مصر فى 2015؛ حيث تم إطلاق مبادرة شراكة التعليم المصرية – اليابانية، وتنوعت المشروعات التنموية والاقتصادية التى تشارك بها الجهات والشركات اليابانية بمصر حالياً، كما تم عقد جولة الحوار الاستراتيجى بين وزيرى خارجية البلدين شهر أكتوبر الماضى بطوكيو.

 


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