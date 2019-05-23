سفر وعودة 1028 مصريا وليبيا و 366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1028 مصريا وليبيا و 366 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 660 إلى الجانب الليبى، بينهم 228مصريا و432 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 368 بينهم 293 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 75 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 173 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 193 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.