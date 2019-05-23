سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الخميس 23-5-2019 والعملة الأوروبية تسجل 18.93 جنيها للبيع

الخميس، 23 مايو 2019 11:59 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 23-5-2019 والعملة الأوروبية تسجل 18.93 جنيها للبيع اليورو- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس 23-5-2019، مسجلا ثباتا عند ختام تعاملات الأمس، وبحسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر اليورو اليوم، 18.77 جنيه للشراء، و 18.93 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.91 جنيه للشراء

19.05 جنيه للبيع 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.77 جنيه للشراء

18.93 جنيه للبيع 

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.78 جنيه للشراء

 18.95 جنيه للبيع 

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.76 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.75 جنيه للشراء

18.91 جنيه للبيع 

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.95 جنيه للشراء

19.09 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.88 جنيه للشراء

19.05 جنيه للبيع

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 22-5-2019

سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 21-5-2019

سعر اليورو اليوم الاثنين 20-5-2019 والعملة الأوروبية تنخفض قليلا

سعر اليورو اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة الأوروبية ترتفع طفيفا أمام الجنيه

سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 18-5-2019 فى مصر

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة