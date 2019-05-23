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سرقة مشغولات ذهبية على يد مجهولين من شقة بإمبابة

الخميس، 23 مايو 2019 12:00 ص
سرقة مشغولات ذهبية على يد مجهولين من شقة بإمبابة مشغولات ذهبية،ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بإمبابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبي الواقعة تمكنوا من سرقة مشغولات ذهبية من الشقة، وجاري فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المحيطة بالعقار الذى شهد السرقة لكشف هوية المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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إمبابة


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