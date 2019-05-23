سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر أندريانوف الأمريكية

الخميس، 23 مايو 2019 02:31 م
زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر أندريانوف الأمريكية مقياس ريختر
واشنطن أ ش أ
إضافة تعليق

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزر أندريانوف التابعة لولاية ألاسكا الأمريكية، اليوم الخميس.

وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، التى نشرت على موقعها الإلكتروني، فقد وقعت الهزة الأرضية قبالة الجزر الواقعة فى المحيط الهادى ضمن أرخبيل ألوشيان فى تمام الساعة 08:45 صباحا بتوقيت جرينيتش، ومركزها على بعد 55 كيلومترا شرق - شمال شرق جزيرة أماتيجناك، وعلى عمق 27.80 كيلومترا.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال، كما لم ترد تقارير عن ضحايا أو أضرار.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر أندامان ونيكوبار بخليج البنغال

زلزال بقوة 3.4 درجة يهز منطقة غاز بشمال هولندا

زلزال

قوة 61 درجة

مقياس ريختر

جزر أندريانوف الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة