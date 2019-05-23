زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر أندريانوف الأمريكية

واشنطن أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزر أندريانوف التابعة لولاية ألاسكا الأمريكية، اليوم الخميس.

وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، التى نشرت على موقعها الإلكتروني، فقد وقعت الهزة الأرضية قبالة الجزر الواقعة فى المحيط الهادى ضمن أرخبيل ألوشيان فى تمام الساعة 08:45 صباحا بتوقيت جرينيتش، ومركزها على بعد 55 كيلومترا شرق - شمال شرق جزيرة أماتيجناك، وعلى عمق 27.80 كيلومترا.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال، كما لم ترد تقارير عن ضحايا أو أضرار.