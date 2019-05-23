رويترز: "بى.بى" تقترب من بيع حصتها فى "جابكو" للنفط إلى إبى دراجون أويل دبى

رويترز

قالت مصادر صناعية ومصرفية إن بي.بى تقترب من بيع حصتها فى شركة مصرية، رئيسية للنفط والغاز إلى دراجون أويل التى مقرها دبى بمقابل يتجاوز الستمئة مليون دولار.

ومن المتوقع أن يُنهى البيع إتمامه فى الأسابيع المقبلة، شراكة بي.بى التى دامت 50 عاما فى شركة بترول خليج السويس (جابكو) مع تركيز الشركة البريطانية على تطوير احتياطيات الغاز البحرية الضخمة لمصر.

وتقول دراجون أويل، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ومقرها دبي، إنها تعتزم توسعة أنشطتها الخارجية وتعزيز إنتاجها إلى 300 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميا بحلول 2025.

وتنتج جابكو أكثر من 70 ألف برميل يوميا من الزيت و400 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، حسبما ذكرته المصادر.

وأحجم متحدث باسم بي.بى عن التعليق، ولم يتوافر تعقيب حتى الآن من وزارة البترول المصرية ولا من الهيئة العامة للبترول. ولم يتسن الوصول إلى إينوك للحصول على تعليق.

وقال أحد المصادر إن بيع جابكو نال الموافقة الأولية من وزارة البترول المصرية بعد أن عارضت اتفاقا لبيع الأصول توصلت إليه بي.بى العام الماضى مع شركة اس.دي.إكس إنرجى للنفط والغاز التى تتركز أعمالها فى شمال افريقيا.

والأصل الرئيسى لشركة دراجون أويل هو حقل تشيلكين فى تركمانستان، حيث تنتج زهاء 90 ألف برميل يوميا. وفى مصر، تملك الشركة كامل امتياز شرق خليج الزيت.

وستساعد حصيلة البيع بي.بى على تحقيق هدفها للتخارج من أصول بأكثر من خمسة مليارات دولار بعد استحواذها مقابل 10.5 مليار دولار على أصول النفط والغاز البرية لشركة بي.اتش.بى فى الولايات المتحدة العام الماضي.

وبلغ صافى إنتاج بي.بى فى مصر ما إجماليه 49 ألف برميل يوميا من النفط وسوائل الغاز و878 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز فى 2018، وفقا للتقرير السنوى للشركة.

وفى فبراير الماضى، دشنت بي.بى حقل جيزة/فيوم فى منطقة غرب دلتا النيل البحرية ومن المتوقع أن ينتج حوالى 60 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميا.