روسيا: مقتل 140 إرهابيا خلال محاولتهم الاستيلاء على بلدة "كفرنبودة" بسوريا

موسكو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل 140 إرهابيا أثناء محاولتهم الاستيلاء على بلدة "كفرنبودة" فى ريف حماة بسوريا.

وذكرت الوزارة، فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه منذ مساء يوم 22 مايو، والمسلحون يحاولون الاستيلاء على بلدة كفرنبودة من جهة الشرق، مضيفة أن خسائر الإرهابيين بلغت تدمير دبابتين وثلاث راجمات للصواريخ ومقتل ما لا يقل عن 140 مسلحا.

وأشار البيان إلى أن الجيش السورى وبدعم من سلاح الجو الروسى يواصل التصدى للهجوم الذى يشنه مسلحو "جبهة النصرة".