رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات دمياط لمواجهة الإجهاد الحرارى

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية الصحة بدمياط رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالمحافظة، لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التى تمر بها البلاد حاليًا.

وشدد الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط، على تواجد الفرق الطبية من الأطباء والتمريض على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات بالمحافظة، لاستقبال أى بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها وفقًا للبروتوكول الخاص بالعلاج، مع تخصيص غرف مجهزة بالمستشفيات لاستقبال الحالات.

وأكد وكيل صحة دمياط، التنسيق بين المستشفيات وغرفة طوارئ مديرية الصحة ومرفق إسعاف دمياط لمواجهة الإصابات بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس.