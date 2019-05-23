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الخميس، 23 مايو 2019 08:57 م
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رغم الموجة الحارة قوافل الإسكندرية مستمرة وتعالج 1237مريضًا مجانا ببرج العرب

الخميس، 23 مايو 2019 08:53 م
رغم الموجة الحارة قوافل الإسكندرية مستمرة وتعالج 1237مريضًا مجانا ببرج العرب قوافل طبيه
الاسكندرية جاكلين منير
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بالوحدة الصحية ببرج العرب القديم وذلك رغم الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد حاليًا .

وصرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن القافلة قدمت الخدمة للمواطنين رغم ظروف الحر الشديد الذى يجتاح البلاد حاليًا الذى يتزامن مع صيام شهر رمضان المعظم، وأصر العاملون بها على الاستمرار فى العمل فى تلك الظروف الصعبة من خلال 11 عيادة طبية فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ1237 مريضًا من أهالى المنطقة.

وأضاف "عثمان" أنه تم بالقافلة عمل 601 تحليل طبى و41 أشعة بالموجات فوق الصوتية و9 رسم قلب تم عملها جميعًا بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضًا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 109 مواطن من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ548 مواطنًا من أهالى المنطقة على مدى اليومين.

وتأتى القوافل فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.

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قوافل طبيه 

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قوافل طبية

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