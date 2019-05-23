رصد 587 مخالفة وضبط سائق لتعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

وتضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت عن تحرير نحو 587 مخالفة مرورية متنوعة وتم ضبط 6 مركبات توك توك وسيارة بدون ترخيص، وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطيه مخدر الأفيون.

كما أسفرت جهود الحملة عن تحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 68 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 77 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 210 مخالفات متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.