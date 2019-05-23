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"رجال المرور".. جنود مجهولون يتحملون حرارة الشمس لخدمة المواطنين (صور)

الخميس، 23 مايو 2019 01:54 م
"رجال المرور".. جنود مجهولون يتحملون حرارة الشمس لخدمة المواطنين (صور) رجال المرور يقومون بعملهم تحت آشعة الشمس
وائل ربيعى
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فى الوقت الذى يحتمى فيه المواطنون من آشعة الشمس بكافة الطرق الممكنة، فمنهم من عزف عن النزول إلى الشارع اليوم الخميس، بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، ومنهم من يحتمى بظلال المبانى المكيفة، إلا أن رجال المرور لديهم قصة أخرى يروونها تحت آشعة الشمس الحارقة.

ينتشر رجال المرور بمختلف شوارع الجمهورية ليقومون بأعمالهم فى توجيه المواطنين والسيارات ورصد المخالفات التى يقوم بها البعض، فى درجة حرارة تجاوزت الـ 45 درجة مئوية، إذ أنهم يتعرضون لهذه الآشعة الحارقة التى حذرت منها الأرصاد الجوية لا لشئ إلا القيام بعملهم.

وواصلت الموجة الحارة التى تضرب البلاد لذروتها وأقصى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيث تسجل اليوم الخميس درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 45 درجة وسط تحذيرات من الخبراء بطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التى تضرب البلاد وصلت ذروتها حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 45 درجة، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر وتجنب التعرض المباشر للشمس، والتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل خلال فترة الإفطار .

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أرسلت نشرات بدرجات الحرارة وحالة الطقس غدا لكافة الجهات فى الدولة الوزارات والهيئات والموانئ والمطارات وكافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

رجال المرور والموجة الحارة (1)
رجال المرور والموجة الحارة

رجال المرور والموجة الحارة (2)

رجال المرور والموجة الحارة 

رجال المرور والموجة الحارة (3)

رجال المرور والموجة الحارة 

 

رجال المرور والموجة الحارة (4)
رجال المرور والموجة الحارة

 

رجال المرور والموجة الحارة (5)
رجال المرور والموجة الحارة 

 

رجال المرور والموجة الحارة (6)
رجال المرور والموجة الحارة

 

رجال المرور والموجة الحارة (7)
رجال المرور والموجة الحارة

 

رجال المرور والموجة الحارة (8)
رجال المرور والموجة الحارة 

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