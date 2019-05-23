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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 رقم الجلوس

الخميس، 23 مايو 2019 03:50 م
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 رقم الجلوس محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
كتب سيد الخلفاوى
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اعتمد اليوم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح  81.27% ونتيجة الإعدادية المهنى بنسبة نجاح 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع بنسبة نجاح 98.5 % .
 
 
وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة 193 طالب وطالبة، بنسبة مرتفعة عن العام الماضى،  حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم   116239 طالب وطالبة.
 
 
من جانبه أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدارة الهرم التعليمية فى المركز الأول بنسبة نجاح 90٪   وادارة الشيخ زايد فى المركز الثانى بنسبة نجاح 89% وإدارة جنوب الجيزة بنسبة نجاح 88 %  .
 

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نتيجة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 رقم الجلوس


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