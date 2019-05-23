جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع بين الطرفين، حيث هنأ رئيس الوزراء الكندي الرئيس ويدودو على فوزه في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية، كما ناقش المسؤولان القضايا ذات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية المهمة بين البلدين.

ورحب ترودو باعتماد إندونيسيا لـ"نداء كرايستشيرش" الذي تم اعتماده في باريس في 15 مايو الجاري، وتطلعا إلى العمل معًا للقضاء على المحتوى الإرهابي والتطرف العنيف على الإنترنت.

ويدعو "نداء كرايستشيرش" منصات التواصل الاجتماعي للعمل ضد انتشار الإرهاب والتطرف والعنف عبر الإنترنت، وذلك على خلفية بث منفذ الهجومين على مسجدي مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية وقائع الهجومين على موقع "فيس بوك" عبر خدمة البث الحي لمدة 17 دقيقة، قبل أن تقوم إدارة الموقع بحذف المقطع، وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالهجومين على الإنترنت.