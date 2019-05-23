رئيس وزراء باكستان يتطلع للسلام مع نظيره الهندى بعد فوز حزبه فى الانتخابات

كتب محمد تهامى زكى

هنأ رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، نظيره الهندى "ناريندرا مودى" بفوز حزبه الهندوسى "بهاراتيا جاناتا" فى الانتخابات الهندية.

وكتب خان، عبر حسابه على تويتر: "أهنئ رئيس الوزراء مودى على فوز حزبه بهاراتيا جاناتا وأنصاره فى الانتخابات الهندية، أتطلع للعمل معه من أجل السلام والتقدم والرخاء فى جنوب آسيا".



عمران خان

وأبدت باكستان استعدادا لبدء محادثات سلام مع نيودلهى مع فوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، بولاية جديدة بعد انتخابات خاضها فى ظل تجدد المواجهة بين البلدين المسلحين نوويا.

وكانت باكستان، أعلنت إجراء تدريب على إطلاق صاروخ شاهين 2، وهو صاروخ باليستي سطح-سطح، قالت أنّه قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمدى يصل إلى 1500 ميل (2414 كيلومترا تقريبا).

وقال الجيش الباكستاني في بيان اليوم: "شاهين 2 صاروخ ذو قدرة عالية يفي تماما باحتياجات باكستان الاستراتيجية إزاء الحفاظ على استقرار الردع فى المنطقة".