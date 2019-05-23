سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء باكستان يتطلع للسلام مع نظيره الهندى بعد فوز حزبه فى الانتخابات

الخميس، 23 مايو 2019 03:42 م
رئيس وزراء باكستان يتطلع للسلام مع نظيره الهندى بعد فوز حزبه فى الانتخابات عمران خان
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

هنأ رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، نظيره الهندى "ناريندرا مودى" بفوز حزبه الهندوسى "بهاراتيا جاناتا" فى الانتخابات الهندية.

 

وكتب خان، عبر حسابه على تويتر: "أهنئ رئيس الوزراء مودى على فوز حزبه بهاراتيا جاناتا وأنصاره فى الانتخابات الهندية، أتطلع للعمل معه من أجل السلام والتقدم والرخاء فى جنوب آسيا".

عمران خان
عمران خان

 

وأبدت باكستان استعدادا لبدء محادثات سلام مع نيودلهى مع فوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، بولاية جديدة بعد انتخابات خاضها فى ظل تجدد المواجهة بين البلدين المسلحين نوويا.

 

وكانت باكستان، أعلنت إجراء تدريب على إطلاق صاروخ شاهين 2، وهو صاروخ باليستي سطح-سطح، قالت أنّه قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمدى يصل إلى 1500 ميل (2414 كيلومترا تقريبا).

 

وقال الجيش الباكستاني في بيان اليوم: "شاهين 2 صاروخ ذو قدرة عالية يفي تماما باحتياجات باكستان الاستراتيجية إزاء الحفاظ على استقرار الردع فى المنطقة".

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بوتين يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية

فرحة أنصار حزب بهاراتيا جاناتا بنتائج الانتخابات الأولية فى الهند

وزيرة خارجية الهند تعلن فوز ناريندرا مودى فى الانتخابات العامة

صور.. الهند تبدأ فرز 600 مليون صوت بعد انتهاء التصويت فى الانتخابات العامة

عمران خان

باكستان

الهند

الانتخابات الهندية

الجيش الباكستانى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة