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رئيس مالاوى يحصل على 44 .40% من أصوات الناخبين

الخميس، 23 مايو 2019 02:51 م
رئيس مالاوى يحصل على 44 .40% من أصوات الناخبين بيتر موثاريكا رئيس مالاوى
ليلونجوى /أ ش أ/
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أعلنت مفوضية الانتخابات فى مالاوى، اليوم الخميس، أن الرئيس بيتر موثاريكا، حصل على نسبة 44ر40% من أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز 75 بالمئة من بطاقات الاقتراع.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن زعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا الذى يتزعم حزب "مؤتمر مالاوي" حصل على 34ر35%، فيما حصل نائب الرئيس ساولوس كلاوس على 35ر18% من الأصوات.

وكانت مالاوى شهدت، أمس الأول، انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومن المقرر أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات فى وقت لاحق.

 


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أخبار مالاوى

الحصول على 44ر40 من أصوات الناخبين


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