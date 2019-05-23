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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: تقدير الدرجات أمانة والمتهاون فيها خائن

الخميس، 23 مايو 2019 12:11 م
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: تقدير الدرجات أمانة والمتهاون فيها خائن امتحانات المعاهد الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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تفقد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية لمنطقة القاهرة الأزهرية، لمتابعة أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب، والتي بدأت الثلاثاء بكافة المناطق الأزهرية، تمهيدًا لرصدها بلجان النظام والمراقبة بالمناطق. 
 
وخلال زيارته، طالب رئيس قطاع المعاهد، القائمين على عمليتى التصحيح والمراجعة بضرورة تحرى الدقة، والتأنى فى أعمالهم مع التزام المهنية فى تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم.
 
 وأكد الشيخ على خليل، أن تقدير الدرجات أمانة واجبة الأداء، والمتهاون فى أدائها خائن للأمانة، وأن مؤديها لهم عند الله أجر كبير. جدير بالذكر، أن رئيس قطاع المعاهد قد أعلن في وقت سابق، عن تجهيز مقرات مناسبة للتصحيح بجميع مناطق الجمهورية، تضم وسائل الاتصال الحديثة والتجهيزات المختلفة؛ لتتناسب ومكانة المعلمين العلمية، إضافة إلى توفير المناخ المناسب للمصححين؛ حتى يؤدوا أعمالهم بمنتهى الدقة.
 
 
 

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قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

تصحيح الاعدادية

الشهادة الابتدائية


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