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رئيس جامعة كفر الشيخ يلغى الاجازات ويرفع الطوارئ لمواجهة " الحر"

الخميس، 23 مايو 2019 05:26 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يلغى الاجازات ويرفع الطوارئ لمواجهة " الحر" الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعه كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس ،رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.
 
وقرر رئيس جامعة كفر الشيخ،إرجاء كافة أنواع الإجازات والمنح للأطباء المقيمين والتمريض والعمال، ومتابعة تواجد الأساتذة المتخصصين بأقسام الأمراض المتوطنة "الجهاز الهضمى ، والقلب، والعصبية، والحميات، والأمراض الصدرية"، وذلك على  مدار الساعة.
 
كما رفع رئيس جامعة كفرالشيخ ،حالة الاستعداد داخل مستشفيات الجامعة تأهباً لمواجهة أى حالات من مختلف قرى ومدن المحافظة الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الطقس مع التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما تم وضع خطة طوارئ بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بعلاج هذه الحالات لضمان سرعة تشخيص الحالات والقيام بالإسعافات الأولية للحالات المصابة فور استقبالهم.
 
ومن جانبهم أدى الطلاب الإمتحانات في 7 كليات بالجامعة وهم :" الزراعة ،العلوم، التربية النوعية ،الثروة السمكية ،الطب البيطري،الحاسبات والمعلومات،التجارة " على فترتين الاولى من الساعة العاشرة صباحا للساعة الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الواحدة للساعة الثالثة عصراً ، في قاعات مكيفة ولا توجد امتحانات في خيام ، وتم توفير كل سبل الراحة للطلاب ،ولم تتلق غرفة العمليات بالجامعة أي حالات من الطلاب ناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة .
 
 
 

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