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رئيس جامعة بنها: انتظام الامتحانات ورفع حالة الطوارئ تزامنا مع الموجة الحارة

الخميس، 23 مايو 2019 12:26 م
رئيس جامعة بنها: انتظام الامتحانات ورفع حالة الطوارئ تزامنا مع الموجة الحارة جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة المختلفة دون أى تأجيل لها، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ تزامنا مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان.

 

وأشار السعيد، إلى أنه أصدر تعليماته بتكثيف استعدادات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف بالقرب من أماكن الامتحانات خاصة فى الخيام لمواجهة أي طوارئ وتزويد القاعات والمدرجات بالمراوح ووسائل الإضاءة والتهوية الكفاية للتخفيف من ارتفاع حرارة الجو.

 

وأكد رئيس الجامعة على تواجد الأطباء والتمريض فى الإدارات الطبية فى الكليات طوال أوقات الامتحانات لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية الفورية حرصا على سلامة الطلاب.

 

وأضاف السعيد، أنه تم أيضا رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية وزيادة عدد الفرق الطبية من الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ والاستقبال استعدادا لمواجهة أي حالات طارئة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتعامل الفوري معها.


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