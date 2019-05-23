رئيس جامعة القناة يدفع بأتوبيسات مكيفه من أبواب الجامعه حتى مداخل الكليات

قررالدكتور طارق راشد رحمى ،رئيس جامعة قناة السويس الدفع بأتوبيسات مكيفه من أمام أبواب الجامعه حتى مداخل الكليات تيسيراً علي طلاب الجامعة وتفادياً للموجه الحارة التي تمر بها البلاد وحفاظاً علي سلامه الطلاب ، ودخول سيارات الأجرة وأولياء الأمورلتوصيل الطلاب دون تصريح مسبق.

وكان الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة قد قام يرافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتور محمد شقيدف منسق عام قطاع شئون التعليم و الطلاب بجولة تفقدية داخل 12 كليه من كليات الجامعه وذلك لرصد أي شكاوي من الطلاب ورفع الاستعدادات القصوى داخل اللجان الطبية.

كما حرص رئيس الجامعة علي التواجد أمام بوابات الجامعه منذ الصباح الباكر لمتابعة استخدام الطلاب الأتوبيسات المكيفة من بوابات الجامعه بمداخل لجان الامتحانات.

كما حرص الدكتور طارق راشد على دخول اللجان للإطمئنان علي توفير كل سبل الراحة وكذلك تم أضافه المراوح المتحركة داخل اللجان لزيادة التهوية.