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رئيس جامعة القاهرة: ندرس إضافة "التفكير النقدى" للمجموع خلال العام المقبل

الخميس، 23 مايو 2019 12:17 م
رئيس جامعة القاهرة: ندرس إضافة "التفكير النقدى" للمجموع خلال العام المقبل د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن معظم كليات الجامعة انتهت من امتحان مقرر التفكير النقدى، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسى، وإنه بالرغم من تطبيق المقرر لأول مرة فى مصر، إلا أنه لم ترد للجامعة أى شكاوى طلابية نهائياً بما يؤكد نجاح التجربة، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق الامتحان هذا العام، ستدرس الجامعة خلال الفترة المقبلة تحويل المقرر من مادة للنجاح والرسوب فقط إلى مادة تضاف للمجموع التراكمى للطلاب العام القادم.

وأضاف الخشت، أن المقرر تم تدريسه لطلاب الفرق الدراسية الأولى بكل كليات الجامعة خلال التيرم الدراسى الثانى، بوصفه متطلبا جامعيا، لن يتخرج الطالب إذا لم ينجح فيه وسيظل يعيد محاولات النجاح فيه حتى ينجح، وأن درجات المقرر لن تؤثر على مجموع الدرجات التراكمى للطلاب. وأجريت الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح لكل طلاب الجامعة، لأن المقصود هو قياس القدرة على الفهم والتحليل والمقارنة والاستنتاج وكل العمليات العقلية العليا، واستطاعت جامعة القاهرة أن تكرس تجربة جديدة فى العملية التعليمة هدفها هو تخريج طالب قادر على الإبداع والابتكار والفهم والتحليل وليس مؤدياً لنظام مبنى على الحفظ والتلقين.

وأوضح أن الجامعة نجحت من خلال تطبيق امتحان التفكير النقدى فى تنمية قدرات الطلاب على مواجهة المشكلات والظواهر المختلفة من خلال التعامل معها بأسلوب علمى دون أن يكون هناك إجابة نموذجية واحدة، وهو ما أظهر قدرة كل طالب على إقناع أستاذ المادة بفكره وقدرته على التفكير بشكل نقدى.

وأشار إلى أن مقرر التفكير النقدي جزء أساسى من خطة الجامعة الإستراتيجية لتغيير طرق تفكير طلابها علي كافة المستويات العلمية والبحثية في حل المشكلات، قائلا: "ينقلنا نجاح التجربة للخطوات التالية في المشروع القومي الكبير للجامعة وهو تطوير العقل المصرى، الذى من شأنه المساهمة فى التنمية المستدامة من خلال تخريج عقول قادرة على إدارة المشروعات القومية والإبداع فيها، فضلا عن القضاء على أصحاب الأفكار المتطرفة".


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