رئيس جامعة القاهرة: تقرير يومى من عمداء الكليات عن انتظام الامتحانات

كتب وائل ربيعى

يواصل طلاب جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018/2019، التى تشهد هدوءً واستقراراً فى جميع الكليات، بعد اتخاذ الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير التى تساهم فى تيسير عملية الامتحانات دون حدوث معوقات، ويأتي في مقدمتها حظر دخول الهواتف المحمولة للجان الامتحانات، والدفع بأكبر عدد من المراقبين، وعدم السماح للطلاب بالدخول إلى اللجان بمتعلقاتهم الشخصية، والالتزام بضوابط الإجابة على الأسئلة من خلال مراجعة التعليمات المدونة على ورقة الإجابة، وإلزام أعضاء هيئة التدريس بتصحيح أوراق الامتحانات بداخل الكنترول، ومراعاة التدقيق فى عملية رصد الدرجات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم إعداد تقرير يومى من عمداء الكليات عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وكذلك حالات الغش التى يتم التحقيق بشأنها فى وقتها، كما يتم من خلال التقرير متابعة أية شكاوى تتعلق بالامتحانات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تتواصل فى الكليات بهدوء طبقًا للجداول المعلنة، ولم يتم رصد أي معوقات او مشكلات بشأنها، مشيراً إلى أن الامتحانات تقيس مستوى الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير، وأن أسئلة الامتحانات قائمة على استرجاع بعض المعلومات، وليست قائمة على الحفظ والتلقين، وذلك في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات مما يساعد على الابتعاد عن الحفظ دون فهم.

وأوضح الخشت، أن طلاب الفرقة الأولى يؤدون امتحان مادة التفكير النقدى بنظام " أوبن بوك "، وهو المقرر الذى أدرجته كل الكليات ضمن مناهجها الدراسية، شأنها، شأن، أى مادة دراسية يتم إدراجها ضمن الجدول الدراسي ولها ساعات تدريسية ويتم وضعها ضمن جدول الامتحانات، وفى المرحلة الأولى لن يتم اضافتها إلى المجموع، لأنها تجربة جديدة، ولكن النجاح فيها وجوبي لتعليم الطلاب كيفية تكوين مهارات ليكون قادراً فى مجال تخصصه.

وأشار رئيس جامعة القاهرة الى ان الجامعة تعمل فى عدة اتجاهات لتطوير العملية التعليمية ونظم الامتحان من خلال تطبيق سؤال حل المشكلات بالامتحانات والإختيار بين متعدد بأسئلة الامتحانات وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية.