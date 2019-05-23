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رئيس جامعة أسيوط يستجيب للطلاب ويقرر تأجيل الامتحانات بجميع الكليات

الخميس، 23 مايو 2019 01:38 ص
رئيس جامعة أسيوط يستجيب للطلاب ويقرر تأجيل الامتحانات بجميع الكليات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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استجاب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، لنداء عدد من الطلاب عبر صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي، بتأجيل الامتحانات الشفوية والتحريرية، اليوم الخميس، بكافة كليات الجامعة النظرية والعملية؛ ويأتى ذلك حرصا على صحة الطلاب ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أنه سيتم تحديد موعدا أخر لتلك المادة وفق ظروف كل كلية، مع اعتبار  يوم الخميس، يوما عملا عاديا لجميع العاملين بكافة الكليات والقطاعات المختلفة التابعة للجامعة.

وأصدر الدكتور طارق الجمال، أوامره بتخصيص، أتوبيسين و2 مينى باص وذلك لنقل العاملين من على بوابات الجامعة إلى مقار الكليات والعكس، وذلك على مدار اليوم وبشكل متواصل من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مع تشغيل الطفطف مجاناً وبدون أية رسوم، وذلك لتيسير عملية انتقال الأفراد داخل الجامعة.

وكان عدد من طلاب جامعة أسيوط، أعلنوا استيائهم من عقد امتحانات الشفوية والتحريرية بكليات الجامعة، اليوم الخميس، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وطالبوا رئيس جامعة أسيوط بضرورة تأجيل الامتحانات حرصًا على صحة الطلاب.


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