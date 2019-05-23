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رئيس بلدية اسطنبول المعزول يدين أردوغان لإلغائه الانتخابات الأخيرة

الخميس، 23 مايو 2019 08:50 ص
رئيس بلدية اسطنبول المعزول يدين أردوغان لإلغائه الانتخابات الأخيرة رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
أنقرة /أ ش أ/
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أدان رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرام إمام أوغلو ما وصفها بـ "الأكاذيب" التى ساقها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لإلغاء انتخابه في 31 مارس الماضي، متحدثا عن الهدر المالي أثناء تولي حزب أرودغان للبلدية.

ودعا إمام أوغلو ناخبيه، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد المرتقب في 23 يونيو المقبل، معلنا خلال تجمع في اسطنبول عن إطلاق حملته الجديدة للانتخابات تحت شعار "لا أحد يصدق ادعاءاتهم".

وأدت الطعون التي تقدم بها حزب أردوغان أمام اللجنة العليا للانتخابات ، إلى إلغاء الاقتراع في إسطنبول والدعوة إلى آخر جديد في 23 يونيو المقبل.

 


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أردوغان

انتخابات اسطنبول

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