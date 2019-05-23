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رئيس الوزراء يشيد بالتعاون القائم مع الإمارات فى التطوير والإصلاح الإدارى

الخميس، 23 مايو 2019 10:26 ص
رئيس الوزراء يشيد بالتعاون القائم مع الإمارات فى التطوير والإصلاح الإدارى رئيس الوزراء يستقبل وفد امارتى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضم كلاً من محمد القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، بحضور السفير جمعة الجنيبى، سفير الإمارات فى القاهرة.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع الأشقاء من الإمارات فى مجال التطوير والإصلاح الإدارى، مؤكداً أن هذا التعاون المتميز ليس جديداً على العلاقات المصرية الإماراتية التى تسودها المحبة والإخاء والاحترام المتبادل.

 وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وضم مجالات جديدة وغير تقليدية إلى منظومة التعاون القائمة، بما ينعكس على تبادل الخبرات بين الجانبين وتعظيم المنفعة المشتركة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على  أن التعاون مع الإمارات فى مجال التطوير الإدارى يسير بشكل طيب للغاية، لا سيما فيما يتعلق بدورات بناء القدرات، ونشر ثقافة التميز داخل المؤسسات الحكومية من خلال جائزة مصر للتميز الحكومى، التى تعد بمثابة الجائزة الوطنية الأبرز فى هذا المجال، وتستهدف إشاعة مناخ من التنافس الإيجابي وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة، بما ينعكس فى النهاية على تحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة، وأنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر ثقافة التميز داخل المؤسسات التعليمية.

فى ذات السياق، أشاد وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي بالتعاون القائم بين مصر والإمارات، مؤكداً أن التعاون على المستوى الحكومى يأتي ليكمل التعاون المتميز على مستوى القطاع الخاص، لا سيما وأن مصر هى وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الإماراتيين.

وأضاف أن مصر والإمارات تقدمان من خلال هذا التعاون على المستوى الحكومى نموذجاً جديداً للتعاون بين الدول العربية.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن تجارب الدول فى التطوير والتقدم تؤكد أهمية الدور الذى لعبته الحكومة فى تحقيق التنمية، ومن ثم كان تدشين هذا التعاون بين البلدين الشقيقين، من أجل المساهمة فى جهود التنمية الجارية فى مصر، والتى يشهد بها الجميع.

رئيس الوزرا ءيستقبل وفد امارتي (1)
 

 

رئيس الوزرا ءيستقبل وفد امارتي (2)
 

 

رئيس الوزرا ءيستقبل وفد امارتي (3)
 

 

رئيس الوزرا ءيستقبل وفد امارتي (4)
 

 


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