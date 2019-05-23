وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خلال الاتصال الهاتفي مع حاكم منطقة تبوك ، أنه سيشارك في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد بمكة المكرمة في 31 مايو الجاري، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ستزود باكستان بشحنات النفط بقيمة 3.2 مليار دولار سنويًا على أساس الدفع المؤجل لمدة ثلاث سنوات.