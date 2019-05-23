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رئيس السنودس الإنجيلية: المحبة تعلمنا أن نبقى معًا للأبد

الخميس، 23 مايو 2019 11:12 م
رئيس السنودس الإنجيلية: المحبة تعلمنا أن نبقى معًا للأبد حفل سحور الكنيسة الإنجيلية
سارة علام
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افتتح القس نادى لبيب ،  رئيس السنودس الإنجيلى ، راعى كنيسة المقطم  ، حفل السحور الذى نظمته الكنيسة بحضور فريق للترانيم ، وعلى الهلباوى المنشد الإسلامى.
 
وأكد لبيب ،فى كلمتة الافتتاحية ،  إن المحبة حقيقية لا تتغير ولا تسقط ، مضيفا "  احبوا بعضكم بعضًا ومن قلب طاهر وبشدة، والمحبة تجمعنا مسلمين ومسيحيين  ، لكى نقول لكل الناس رسالة واضحة هى رسالة الحب مضيفًا:املئوا أفواهكم بالتسبيح لهذا الإله العظيم ونمجده ونعظمه لأنه يحبنا جميعًا.
 
وقال رئيس السنودس الإنجيلى السنودس ، اليوم نحتفل مع فريق الكاروز ، وعلى الهلباوى المنشد الإسلامى ، نحن هنا  ليس لدينا مسيحي ومسلم ،  كلنا مصريين ونخاطب إله واحد.
 

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نادى لبيب

حفل سحور الكنيسة الانجيلية

رئيس السنودس الانجيلي

على الهلباوى


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