سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 07:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ذا تايمز تتوقع إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ماى استقالتها يوم الجمعة

الخميس، 23 مايو 2019 07:13 ص
ذا تايمز تتوقع إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ماى استقالتها يوم الجمعة تيريزا ماى
رويترز
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة ذا تايمز دون أن تنقل عن مصدر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى من المتوقع أن تعلن استقالتها من منصبها يوم الجمعة.

 

وقالت الصحيفة إن ماي ستظل رئيسة الوزراء بينما يُنتخب خليفة في عملية من مرحلتين يتنافس فيها مرشحان نهائيان للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب المحافظين. 

 

وقال المشرع البريطانى جيكوب ريس-موج أمس الأربعاء إن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى الجديدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبى أسوأ من خطتها القديمة، فيما تحاول ماى للمرة الرابعة تمرير اتفاقها للانسحاب من التكتل.

 

وقال ريس-موج، وهو مشرع مهم فى حزب المحافظين الذى تتزعمه ماى إنها قد تخسر التصويت فى البرلمان على مقترحها الجديد بأكثر من الهزيمة القياسية التى تكبدتها فى محاولتها الأولى تمرير الاتفاق.

 

وقال لتلفزيون (آي.تي.في) "إنه أسوأ مما كان عليه فى المرة السابقة.. إذا طرحت مشروع القانون بالشكل الذى تقترحه... فقد تخسر بأكثر من 230 صوتا. أعتقد أن المزاج العام انقلب على الاتفاق بشكل حاد".


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مشرع بريطانى: خطة ماى للانسحاب من الاتحاد الأوروبى أسوأ من ذى قبل

الجارديان: محاولة تيريزا ماى الأخيرة لتمرير اتفاق "بريكست" باءت بالفشل

ماى تناشد حزب العمال دعم "فرصتها الأخيرة" لتسوية قضية "بريكست"

اتفاق تيريزا ماى الجديد حول "بريكست" فى 10 نقاط ..تعرف عليها

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن تقديم اتفاق جديد لـ"بريكست"

التايمز: اتفاق تيريزا ماى الجديد حول "بريكست" يشعل التوتر بين المحافظين

تيريزا ماى

بريطانيا

بريكست

استقالة ماى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة