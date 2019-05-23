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الخميس، 23 مايو 2019 01:55 م
خالد صلاح
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دراسة أمريكية تكشف عن سبراى جديد للأنف لعلاج الاكتئاب

الخميس، 23 مايو 2019 01:30 م
دراسة أمريكية تكشف عن سبراى جديد للأنف لعلاج الاكتئاب سبراي جديد للأنف لعلاج الاكتئاب
أ ش أ
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تمكن فريق من الباحثين الأمريكيين - في أحدث دراسة لهم - من تطوير سبراي جديد للأنف لعلاج مرضى الاكتئاب.

وتعد الدراسة الحالية، التى نشرت فى المجلة الأمريكية للطب النفسى"، واحدة من النتائج الرئيسية التى أدت إلى موافقة "إدارة الأغذية والدواء"الأمريكية مؤخرا على سبراى "الإسكيتامين" للأنف، ليتم أخذه جنبا إلى جنب مع مضادات الاكتئاب عن طريق الفم ، لاستخدامها في الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج.


وقال الدكتور"مايكل ثايس"، الأستاذ في جامعة "بنسلفانيا" بالولايات المتحدة :"إن الآلية الجديدة لعمل "الإسكيتامين"، بالإضافة إلى سرعة المنفعة ، تؤكد أهمية هذا التطور للمرضى الذين يصعب علاجهم من الاكتئاب".


وقد أجريت الدراسة في 39 مركزا للمرضى في الفترة من أغسطس 2015 إلى يونيو 2017، وشارك فيها ما يقرب من 200 شخص من البالغين المصابين بالاكتئاب ما بين المتوسط إلى الشديد وتاريخ من عدم الاستجابة لمضادات الاكتئاب،  خلال الدراسة  تم تعيين المشاركين عشوائيا إلى واحدة من مجموعتين ، تم تبديل مجموعة واحدة من علاجهم الحالي إلى سبراي الأنف""لإسكيتامين"، أو 84 ملليجرام مرتين فى الأسبوع بالإضافة إلى مضادات الاكتئاب التي بدأت حديثًا


وقالت الدراسة إن المجموعة الأخرى تم تحويلها من العلاج الحالي إلى رذاذ الأنف الوهمي بالاشتراك مع مضادات الاكتئاب الجديدة.


وقالت الدراسة إن التحسن في الاكتئاب بين أولئك في مجموعة الإسكيتامين كان أكبر بكثير من مجموعة الدواء الوهمي في اليوم الثامن والعشرين. وشوهدت تحسينات مماثلة في نقاط سابقة من الزمن، ظهرت الأحداث السلبية في مجموعة الإسكيتامين عمومًا بعد فترة وجيزة من تناول الدواء وحلها بعد ساعة ونصف بينما كان المرضى في العيادة.. وشملت الآثار الجانبية الأكثر شيوعا التفكك ، والغثيان ، والدوار ، وعسر الهضم (تشويه الشعور بالذوق) والدوخة ، توقف 7 % من المرضى في مجموعة الإسكيتامين عن الدراسة بسبب الآثار الجانبية.

 


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مضادات الاكتئاب

سبراى للأنف

الطب النفسى


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