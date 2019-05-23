خلى بالك..5 أشياء بتعملها من غير ما تحس هتؤذى ضهرك

كتبت فاطمة خليل

هناك مجموعة من العادات اليومية التى نفعلها جميعاً دون أن ندرك خطورتها وقد تسبب إيذاء الظهر على المدى البعيد، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأسباب الشائعة التى قد تسبب إيذاء ظهرك وإحداث مشاكل به فيما بعد، بحسب ما ذكر موقع Health.



الم الظهر

تجلس ساعات طويلة أمام الشاشات



كثير من الناس يقضون ما يصل إلى 9 ساعات يومياً أمام جهاز الكمبيوتر أو التابلت والهواتف الذكية، وهو ما يسبب الجلوس بطريقة خاطئة تؤثر على الظهر وتضعف المفاصل غير النشطة وتسبب الشيخوخة المبكرة بسرعة أكبر .

وجدت دراسة أجرتها جامعة تيمبل الأمريكية أن زيادة الوقت الذي يقضيه الناس أمام التكنولوجيا هو السبب الرئيسي لآلام الكتف والظهر.

النوم بطريقة خاطئة



النوم بطريقة خاطئة له أضرار وخيمة على المفاصل والعضلات، ويشير الخبراء إلى أن النوم على جانبك أو ظهرك يبقي عمودك الفقري ممدودًا ومحايدًا، لذا لا تنام على بطنك، و إذا كنت بحاجة إلى غفوة على بطنك قليلاً ، ضع وسادة أسفل الوركين لتخفيف الضغط على الأقراص والأربطة والعضلات، وتأكد من اختيارك للمفروشات والوسائد المريحة.



الم الظهر

الكعب العالى



على الرغم من أن الكعب العالى يضفى مظهراً أنيقاً إلا إنه يؤثر على صحة الظهر والمفاصل، لذا يفضل ارتداء أحذية رياضية وابتعد عن الأحذية ذات الكعب العالى قدر الإمكان.

التدخين



التدخين ليس سيئًا فقط لقلبك ورئتيك، ولكن أيضًا لظهرك، وفقًا لدراسة نشرت على موقع spine-health، يوجد رابط قوي بين التدخين وآلام أسفل الظهر، حيث يقيد النيكوتين تدفق الدم إلى الفقرات والأقراص ، وبالتالي قد يتقدم العمر وينهار بسرعة أكبر، قد تتداخل أيضًا مع قدرة الجسم على امتصاص واستخدام الكالسيوم ، مما يؤدي إلى حدوث هشاشة العظام ومشاكل في الظهر.

الانحناء بطريقة خاطئة



الانحناء والرفع غير المناسب يتسبب في إصابة الظهر، وهناك طريقة للانحناء بطريقة صحيحة من خلال: ثني ركبتيك والحفاظ على ظهرك مستقيم، لا تحتفظ بأي عنصر أعلى من الإبط أو أقل من ركبتيك، لا تقم بتحريك شيء يزن أكثر من 20٪ من وزن جسمك.