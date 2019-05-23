"خدمة المواطنين" بالكهرباء تتلقى 15 ألف شكوى

كتبت رحمة رمضان

تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بقطاع الكهرباء ما يقرب من ١٥ ألف شكوى من المشتركين بمختلف أنحاء الجمهورية ، ما بين شكاوى من أخطاء فواتير الاستهلاك و مشاكل فنية و غيرها.

وتلقى الخط الساخن لوزارة الكهرباء ١٢١ منذ تطويره عام ٢٠١٦ ما يقرب من ٦ مليون ، بينما تلقى القطاع ٣٠٧٧ شكوى من خلال تطبيقات المحمول على Google play و الرسائل القصيرة على رقم ٩١١٢٢.

ويحرص قطاع الكهرباء على استقبال شكاوى المواطنين و العمل على سرعة حلها وفقا لتعليمات الحكومة بتقديم خدمة مميزة للمواطنين.