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"خدمة المواطنين" بالكهرباء تتلقى 15 ألف شكوى

الخميس، 23 مايو 2019 07:31 م
"خدمة المواطنين" بالكهرباء تتلقى 15 ألف شكوى محول كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بقطاع الكهرباء ما يقرب من ١٥ ألف شكوى من المشتركين بمختلف أنحاء الجمهورية ، ما بين شكاوى من أخطاء فواتير الاستهلاك و مشاكل فنية و غيرها.
 
وتلقى الخط الساخن لوزارة الكهرباء ١٢١ منذ تطويره عام ٢٠١٦ ما يقرب من ٦ مليون ، بينما تلقى القطاع ٣٠٧٧ شكوى من خلال تطبيقات المحمول على Google play و الرسائل القصيرة على رقم ٩١١٢٢.
 
ويحرص قطاع الكهرباء على استقبال شكاوى المواطنين و العمل على سرعة حلها وفقا لتعليمات الحكومة بتقديم خدمة مميزة للمواطنين.
 
 

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الطاقة المتجددة

شكاوى المواطنين

شكاوى فواتير الكهرباء


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