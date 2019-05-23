خبير دفاع هندى: باكستان تبعث رسائل متناقضة للهند

قال خبير هندي في مجال الدفاع إن باكستان ترسل "إشارات متناقضة" بعد أن أجرت تجربة صاروخية اليوم الخميس (23 مايو ) بينما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الهندي ناريندرا مودي على فوز حزبه الهندوسي بهاراتيا جاناتا في الانتخابات العامة.

وهنأ خان مودي على الفوز الذي أعاده إلى السلطة في نيودلهي بعد الانتخابات التي خاضها في ظل تجدد المواجهة بين نيودلهي وإسلام أباد المسلحين نوويا.

لكن وفيما يحتمل أن يكون تحذيرا للهند أعلنت باكستان أيضا عن إجراء تدريب على إطلاق الصاروخ الباليستي شاهين 2 الذي تقول إنه قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمسافة تصل إلى 1500 ميل.

وجاءت رسالة خان بعد أن شابت التوترات علاقة البلدين في الأشهر القليلة الماضية بعد مواجهة شملت قصفا جويا من كلا الجارتين ضد بعضهما البعض ووصلت إلى اشتباك جوي قصير قبل أن تهدأ التوترات.