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خبير أمنى يضع روشتة لحماية المراهقين من ابتزاز الانترنت.. تعرف عليها

الخميس، 23 مايو 2019 04:00 ص
خبير أمنى يضع روشتة لحماية المراهقين من ابتزاز الانترنت.. تعرف عليها انترنت - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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قال اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع نظم المعلومات، إن الجريمة زادت بصورة ملحوظة، مضيفًا أنه من الخطورة ترك الأطفال لساعات طويلة على الإنترنت، حيث إن هناك ألعابًا وبرامج تحفز على العنف.

وطالب الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بضرورة إخضاع الأطفال والمراهقين للرقابة من الأسرة لحمايتهم من الابتزاز.

ونجح قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط 115 قضية إبتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال إسبوع.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال إسبوع عن ضبط (115) قضية (إبتزاز مادى-نصب على المواطنين -ترويج لبيع الآثار والأدوية المستورده مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - إنتحال صفه) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.


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