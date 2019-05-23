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حملة أمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع بالجيزة

الخميس، 23 مايو 2019 01:25 م
حملة أمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع حى الهرم حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات الخاصة بالمقاهى والكافتريات، والباعة الجائلين، بالإضافة إلى إزالة لوحات إعلانية غير مرخصة.

كما أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

وشن ضباط شرطة المرافق حملة أمنية استهدفت مدينة 6 أكتوبر، وبولاق الدكرور، والطالبية والعمرانية، مما أسفر عن إزالة عدد من التعديات بالميادين والشوارع.

 


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شرطة المرافق

ازالة الاشغالات

امن الجيزة


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