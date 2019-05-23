حقوقيون يتظاهرون أمام سفارة تركيا بباريس للمطالبة بمحاكمة أردوغان.. صور

كتب : أحمد جمعة

نظم عدد من الحقوقيين الفرنسيين بمشاركة عدد من النشطاء الفلسطينيين ، تظاهرة أمام السفارة التركية فى باريس، للتنديد بجرائم النظام التركى والمطالبة بمحاكمة رجب طيب أردوغان كمجرم حرب بعد قتل السلطات التركية للمواطن الفلسطينى زكى مبارك فى سجون أنقرة.

وقال الدكتور زكريا مبارك لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، إن التظاهرات أمام السفارات التركية حول العالم مستمرة لفضح جرائم النظام التركى، ولفت انتباه دول العالم لما يجرى فى السجون التركية التى تتواجد بها الآلاف الأبرياء والذين يتعرضون للتعذيب ومنهم الشهيد الفلسطينى زكى مبارك.

وأكد الدكتور زكريا مبارك أنه سيتوجه إلى جنيف لفضح النظام التركى والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى ملابسات قتل شقيقه داخل سجون أنقرة، داعيا المجتمع الدولى للتحقيق فى قضايا التعذيب داخل السجون التركية.

وأشار الدكتور زكريا مبارك إلى أن التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام سفارات تركيا حول العالم مستمرة لفضح جرائم النظام التركى، مناشدا المؤسسات الدولية بإجراء تحقيق دولى مستقل فى ملابسات قتل شقيقه داخل سجون أنقرة وملاحقة المتورطين.



