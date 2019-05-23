حزب رئيس الوزراء الهندى يؤكد تحقيقه فوزا تاريخيا فى الانتخابات

رويترز

قالت وزيرة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، إن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودى القومى الهندوسى حقق انتصارا تاريخيا فى الانتخابات العامة، وذلك بعد فرز مئات الملايين من الأصوات فى الانتخابات الضخمة التى جرت على عدة مراحل.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات فى الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودى حصل على 292 مقعدا من أصل 542 مقعدا، وهو ما يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية المطلوبة فى مجلس النواب بالبرلمان وعددها 272 مقعدا.

وهذا من شأنه أن يمنح الحزب أول أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ عام 1984. وأظهرت الأرقام أن حزب المؤتمر المعارض الرئيسى حصل على 51 مقعدا.

وقالت وزيرة الخارجية سوشما سواراج، وهى قيادية كبيرة فى حزب بهاراتيا جاناتا، إن الحزب الحاكم حقق "فوزا كاسحا".

وعلى الأرجح ستشجع الغالبية الصريحة لحزب مودى الجماعات الهندوسية التى تريد تأكيد هيمنتها فى البلاد، لكنها ستثير قلق الأقلية المسلمة.

كما ستسمح لمودى بالمضى قدما فى الإصلاحات الرامية إلى القضاء على البطالة ومشاكل الريف التى شابت سنوات حكمه الخمس.

وكانت المعنويات مرتفعة فى مقر حزب بهاراتيا جاناتا فى نيودلهى، حيت تعالت هتافات الموظفين عندما أعلنت القنوات التلفزيونية عن تقدم حزبهم.

وقال ناراسيمها راو المتحدث باسم بهاراتيا جاناتا، "إنه تفويض ضخم لسياسة وسياسات ناريندرا مودى الإيجابية.. إنه نصر ضخم للهند".

وعلى الجانب الآخر، خيمت أجواء من الضيق بين قادة حزب المؤتمر، وقال المتحدث باسمه سلمان سوز "هذا ليس فى صالحنا على الإطلاق بالتأكيد، علينا أن ننتظر النتائج كاملة، لكن فى المرحلة الحالية لا يبدو وضعنا جيدا".

وذكرت قناة (إن.دى.تى.فى) التلفزيونية الهندية أن التحالف الوطنى الديمقراطى، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، حصل على 324 مقعدا، بينما حصل التحالف التقدمى المتحد المعارض على 111 مقعدا، وذلك بعد ساعتين تقريبا من بدء فرز حوالى 600 مليون صوت.

وقالت القناة وقناة (سي.إن.إن. نيوز 18) المنافسة لها إن تحالف مودى فاز بالانتخابات.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية بحلول مساء اليوم الخميس.