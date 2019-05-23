حريق فى مقطورة بالطريق الإقليمى بالعاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

نشبَّ حريق هائل بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائرى الإقليمى بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء إيهاب لمعى، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق هائل بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائرى الإقليمى بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدينة، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، إلى موقع الحريق، حيث جرى السيطرة على النيران وإخمادها، فيما جرى انتداب فريق من المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق.