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حركة تنقلات بين نواب المراكز بالدقهلية

الخميس، 23 مايو 2019 09:03 م
حركة تنقلات بين نواب المراكز بالدقهلية محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرار بتعيين سوسن يوسف نائب مركز المنصورة، قائما بأعمال رئيس مركز المنصورة، خلفا لسعد الفرماوى الذى تم تعيينه بمنصب سكرتير مساعد محافظ الدقهلية.

كما أصدر شاروبيم حركة تنقلات بين نواب رؤساء مراكز المدن، حيث تم نقل وائل عليوة نائب رئيس مركز المنصورة، للعمل نائب رئيس مدينة طلخا، ونقل هانى سليمان نائب رئيس مركز طلخا للعمل نائب مركز المنصورة،

ونقل حاتم قابيل نائب مركز ومدينة بلقاس للعمل نائب مركز ومدينة ميت غمر، ونقل غادة الحمادى نائب مركز بلقاس للعمل نائب بمركز المنصورة.

كما أصدر المحافظ قرار بتوزيع 6 من فريق العمل الميدانى بالمحافظة للعمل كنواب بمركز شربين وبلقاس والمنصورة ونبروه.


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