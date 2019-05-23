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حبس 3 متهمين بسرقة 700 ألف جنيه من مواطن بالتجمع 4 أيام

الخميس، 23 مايو 2019 02:22 م
حبس 3 متهمين بسرقة 700 ألف جنيه من مواطن بالتجمع 4 أيام أموال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين يحملون جنسية إحدى الدول العربية، لسرقتهم 700 ألف جنيه من سيارة مواطن بأسلوب تتبع رواد البنوك، فى منطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغا من مدير حسابات فى شركة توريدات عمومية بدائرة قسم شرطة المعادى، قال خلاله إنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة، وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته عندما عاد لاستقلالها.
 
شكل رجال المباحث فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد السيارة الخاصة التى استُخدمت فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنه يقف وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين يحملان الجنسية نفسها.
 
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المشتبه بهم، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى السرقة، وبحوزتهم 8 آلاف و500 جنيه. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر زجاج السيارة، وأقروا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة، وأنهم حولوا باقى المبلغ لأقاربهم بالخارج، من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
 
 

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